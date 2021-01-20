Эсеры объединятся с партиями "За правду" и "Патриоты России"

В преддверии думской избирательной кампании лидер справедливороссов Сергей Миронов объявил о том, что его партия объединится с двумя другими политическими организациями - "За правду" и "Патриоты России". Как пишет ТАСС, союз будет заключен в самое ближайшее время. При этом Миронова привлекает идея еще более широкой левой коалиции - с ЛДПР и КПРФ.

На последних выборах в Госдуму 2016 года эсеры получили 16 мест.

Отметим, что партия писателя Захара Прилепина "За правду", зарегистрированная год назад, уже приобрела скандальную репутацию. Ее сторонники время от времени заявляют о готовности сорвать то или иное мероприятие с участием либералов. Например, в Петербурге в конце прошлого года они более чем недружелюбно встретили политолога, лидера движения "Перемен" Валерия Соловья, которого задержали на их глазах. Позже они караулили профессора у стен спецприемника, когда он должен был его покинуть.