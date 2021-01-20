ЗакС согласился с назначением Казарина на пост "информационного" вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 20 января проголосовало за назначение председателя комитета по информатизации и связи Станислава Казарина на должность вице-губернатора. Его кандидатуру на днях внес глава города Александр Беглов.

В новой должности чиновник продолжит курировать вопросы информатизации и связи. По словам Беглова, Казарину будет поставлена задача широко внедрять цифровые технологии во все сферы жизни, в том числе государственные услуги.

Отвечая на вопросы депутатов, будущий вице-губернатор, в частности, заявил, что считает 5G абсолютно необходимой технологией для развития города.

Казарин отметил, что здравый смысл для него - "основная направляющая для того, чтобы не потерять связь с реальностью".

- Я думаю, что в этом зале мы все с вами находимся в одной партии: "Порядочность, честность и здравый смысл", - ответил чиновник на вопрос о своих политических убеждения.

"За" утверждение нового вице-губернатора проголосовали 27 депутатов , 13 были "против", один парламентарий воздержался.

Казарин возглавил комитет Смольного в декабре 2019 года. Ранее он более 10 лет работал на руководящих должностях в администрации Самарской области, в том числе отвечал за развитие информационных технологий.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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