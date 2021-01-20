18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:54

Петербург и Ленобласть зарегистрировали единого мусорного оператора

фото ЗакС политика Петербург и Ленобласть зарегистрировали единого мусорного оператора

Петербург и Ленобласть зарегистрировали АО "Невский экологический оператор", который станет единым мусорным оператором двух регионов, сообщили в правительстве Ленобласти.

Директором общества назначена Екатерина Горшкова, возглавлявшая ранее "Петроэлектросбыт". В состав АО вошли ПАО "Интер РАО" и ВТБ, которые призваны обеспечить финансовую составляющую деятельности мусорного оператора.

"Невский экологический оператор" займется синхронизацией региональных территориальных схем по обращению с отходами, разработкой совместных инвестиционных программ для строительства комплексов по сортировке и переработке отходов, а также приведением в порядок ранее заключенных соглашений между регионами в сфере обращения с ТКО.

В  декабре Петербург и Ленобласть https://www.zaks.ru/new/archive/view/208282поделили доли в "Невском экологическом операторе": обоим регионам досталось по 25% плюс одна акция, "Интер РАО" и банк ВТБ – 25% минус одна акция.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:08 Глава Transparency и юрист Штаба Навального в Петербурге положительно оценили работу УФАС при Владимирове

13:12 Песков о расследовании про "дворец" Путина: Вменяют в собственность то, чего не существует

10:27 Две трети регионов России закончили год с дефицитом бюджета

9:58 Прокуратура усмотрела экстремизм в установке бюста Ахмет-Заки Валиди в СПбГУ

19 января, 18:52 США утвердили новые антироссийские санкции в отношении "Северного потока-2"

19 января, 16:27 Петербуржцев просят выбрать логотип для общественного транспорта

19 января, 14:21 Петербург начали украшать ко Дню снятия блокады Ленинграда

19 января, 13:49 Глава новгородского отделения МГЕР Андрей Азнауров погиб в ДТП

19 января, 13:26 Силовики приходили с обысками в Единый центр документов

19 января, 12:33 "Росатом" установит на ВДНХ две фигуры главы НКВД Лаврентия Берии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:59 Градозащитники жалуются на назначение экспертизы уже снесенных зданий на Выборгской стороне

14:55 Вишневский сравнил политические репрессии в России со сталинскими

14:52 ЗакС перенёс начало своего заседания из-за блокадных мероприятий

14:50 Закон о выборах губернатора Петербурга скорректировали в соответствии с новой Конституцией

14:48 Выплаты за трудовой стаж в Петербурге можно будет получить, проработав в Ленобласти

14:37 В Петербурге разрешат вывозить мусор утром в выходные

14:35 Миронов осудил предложение строже преследовать ИП за неуплату налогов

14:31 Смольный выделил на закупки книг и пылесосов 1,2 млн рублей

14:28 Ковалев потребовал наказать полицейских, задерживавших Вавилину и других пикетчиков

14:18 Социальные контракты пообещали сделать доступнее для малоимущих петербуржцев

14:08 Глава Transparency и юрист Штаба Навального в Петербурге положительно оценили работу УФАС при Владимирове

14:08 Макаров о новых вице-губернаторах: "Молодые ребята. Опыт должен доверять молодым"

13:59 В Курортном районе Петербурга появились новые топонимы

13:54 Матвиенко заявила о наличии у нее антител к коронавирусу

13:30 Освещающий хабаровские протесты журналист получил еще 150 тысяч рублей штрафа

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru