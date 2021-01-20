Марина Шишкина об объединении СР с партиями "За правду" и "Патриоты России": Главное - не потерять "демократическое крыло"

Руководитель "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что пока не знает деталей объединения эсеров с партиями "За правду" и Патриоты России". По ее словами, любое объединение - это взаимные уступки и приобретения. Шишкина считает, что в данном случае больше приобретений будет, скорее всего, у небольших партий, которые примкнут к "Справедливой России". Эсеры же могут получить новый электорат, отметила политик.

Шишкина отметила, что их партия отличается наличием людей разных взглядов: и левые, и правые, и большие патриоты, и люди, воспринимающие патриотизм "немного по-другому". Это очень сильное демократическое крыло, считает руководитель реготделения партии. Она надеется, что "Справедливая Россия" не потеряет этой особенности при объединении.

- Я очень хочу, чтобы при объединении партий не пострадало очень большое и сильное демократическое крыло, которое всегда было в "Справедливой России", и Петербург тому подтверждение. Если оно не пострадает, и мы каким-то образом не будем делать монополитическую конструкцию и понимать патриотизм как-то утилитарно, тогда ничего страшного и плохого не произойдет, - заявила Шишкина.

В обратном же случае, эсеры могут потерять часть электората, предположила политик.

Напомним, ранее первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов сообщил, что "Справедливая Россия" намерена объединится с партиями "За правду" и Патриоты России". Официально слияние должно произойти до конца недели, уточнил Емельянов.

София Саттарова

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