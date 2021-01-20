Депутат Высоцкий предложил вывесить на "Газпром-арене" портреты погибших в Афганистане и Чечне

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Игорь Высоцкий считает, что на главном стадионе города необходимо вывесить портреты бойцов, погибших во время войны в Афганистане и двух чеченских конфликтов.

На заседании 20 января единоросс озвучил это предложение Борису Пиотровскому, который в ближайшее время должен стать вице-губернатором по культуре.

Высоцкий привёл в пример Киев, где, по его словам, на стадионе висели портреты ветеранов УПА.

Также депутат предложил создать в Петербурге Городской музей локальных войн. Пиотровский на это заявил, что в качестве приоритетной видит перед собой задачу создания разных музеев.

Высоцкий – ветеран боевых действий в Афганистане, был тяжело ранен и получил контузию. В 1988 году уволился в запас, после чего стал главой правления Союза инвалидов воинов-интернационалистов Санкт-Петербурга.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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