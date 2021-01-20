На Васильевском острове создали мемориал у блокадной аптеки

В Петербурге, на 12 линии Васильевского острова, появился мемориал под названием "Мы помним, пока живы", созданный активистами группы "От Стрелки до Гавани". К зданию бывшей аптеки, которая в годы блокады обеспечивала ленинградцев витаминами, граждане принесли цветы и фотографии жителей осажденного города.

До 27 января, дня полного снятия блокады, любой человек может пополнить мемориал фотокарточками своих родственников, заставших Великую Отечественную войну в городе.

Сотрудники знаменитой "витаминной аптеки" в голодные и холодные месяцы блокады добывали жизненно необходимые витамины из древесины и растений.

фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"