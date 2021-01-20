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12:32

Резник в присутствии Беглова потребовал свободы для Навального

фото ЗакС политика Резник в присутствии Беглова потребовал свободы для Навального

На заседании Законодательного собрания Петербурга 20 января депутат Максим Резник раскритиковал действия региональных и федеральных властей. Критику был вынужден слушать губернатор Александр Беглов, который пришёл в Мариинский дворец для представления парламенту трех кандидатов в вице-губернаторы.

Резник выходил на трибуну трижды, разделив свою речь на части. Выступление он закончил словами: "Власть народу. Свободу Навальному".

По словам депутата, население сейчас лишено возможности управления своей страной.

- Незаметно слуги народа превратились в хозяев жизни. Реальный источник власти - народ - этой власти лишён, - заявил оппозиционер.

Также Резник подверг сомнению эффективность управления Петербургом. По его словам, ошибки властей привели к массовому заражению медиков в первую волну коронавируса.

Кроме того, депутат напомнил историю со сносом СКК "Петербургский". Он назвал случившееся "насилием над Петербургом" и "двойным убийством".

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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