В тюрьме, где содержится Навальный, перестали принимать письма

Из-за технических сбоев в работе сайта "ФСИН-письмо" жена арестованного оппозиционера Алексея Навального, Юлия Навальная, не смогла отправить ему послание, о чем рассказала в своем микроблоге пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Письмо жены прошло цензуру, но позже сайт дал понять, что уведомление об отправке пришло по ошибке и что письмо не доставлено.

В свою очередь, организация "Росузник" с самого начала столкнулась с невозможностью написать Навальному, поскольку сайт выдал сообщение: "Обработка корреспонденции временно остановлена по техническим причинам".

Напомним, что политик находится в столичном СИЗО "Матросская тишина". Под стражей он дожидается суда, на котором решится вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный. ФСИН недовольна тем, что во время лечения в Германии Навальный не отмечался у силовиков, как того требовали правила испытательного срока.