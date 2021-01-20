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13:13

Задержанного на эко-акции Врански привезли в суд, Уткина - еще в отделе

фото ЗакС политика Задержанного на эко-акции Врански привезли в суд, Уткина - еще в отделе

Сотрудники полиции привезли в Кировский районный суд задержанного 19 января на пикетах за сохранение зеленых зон Петербурга и Ленобласти руководителя "Красивого Петербурга" Красимира Врански, сообщил он в своем Twitter. Активисту вменяют организацию несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2.2 КоАП). За это грозит либо штраф в 20-30 тысяч рублей, либо арест до 10 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Также на эко-акции полицейские задержали бывшего муниципального депутата Светлану Уткину. По информации ее Telegram-канала, экс-мундеп все еще находится в 28-м отделении полиции. Ей вменяют неоднократное нарушение правил проведение публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По этой статье ей грозит арест до 30 суток, штраф в 150-300 тысяч рублей или обязательные работы на 40-200 часов. 

Остальные пять человек, которых задержали на акции 19 января, еще в ночь на 20 января отпустили из 64-го отдела полиции. На них составили протоколы за нарушение антикоронавирусного постановления правительства о запрете на проведение публичных мероприятий (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

Напомним, Врански задержали еще до начала акции, когда он рассказывал желающим пикетировать, где им лучше встать. Остальных активистов забрали, когда они вставали у Гостиного двора или Казанского собора. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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