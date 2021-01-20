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13:30

Освещающий хабаровские протесты журналист получил еще 150 тысяч рублей штрафа

фото ЗакС политика Освещающий хабаровские протесты журналист получил еще 150 тысяч рублей штрафа

Журналист Дмитрий Тимошенко, освещающий протестные акции в Хабаровске, которые длятся уже полгода, во второй раз за два дня получил от суда крупный штраф. После вчерашних 75 тысяч рублей ему присудили еще 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, о чем сообщает издание Sotavision.

При этом, как и накануне, сразу после суда Тимошенко снова задержали, что грозит ему очередным денежным взысканием. Журналист - отец-одиночка.

Напомним, что хабаровчане выходят на улицы с июля, протестуя против ареста действующего на тот момент губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004-2005 годах. Помимо ареста, они недовольны его сменщиком, врио губернатора Михаилом Дегтяревым, поставленным во главе края лично президентом Владимиром Путиным. Хабаровчане требуют вернуть своего избранника в город и судить его не в столице.

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