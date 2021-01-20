В Курортном районе Петербурга появились новые топонимы

Топонимическая комиссия при петербургском правительстве официально утвердила новые названия, которые пополнили собой карту Курортного района, сообщает городское издание "Канонер". Так, открывшийся в 2019 году путепровод на территории Белоострова, проходящий над железной дорогой и соединяющий Белоостровское и Новое шоссе, получил название Дибуновский.

Тупиковая улица в Репине, отходящая от Приморского шоссе возле его пересечения с Кленовой улицей и ранее не имевшая названия, стала Спасо-Преображенской.

Наконец, проселочная дорога возле Канавного болота в Сестрорецке получила название Кисельного переулка.