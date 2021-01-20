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14:18

Социальные контракты пообещали сделать доступнее для малоимущих петербуржцев

фото ЗакС политика Социальные контракты пообещали сделать доступнее для малоимущих петербуржцев

Жители Петербурга, имеющие доход ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на материальную помощь по социальным контрактам. Соответствующий законопроект городского правительства Законодательное собрание приняло за основу 20 января.

Соцконтракты существуют с 2016 года. Это соглашения между гражданами и органами социальной защиты, по которым населению оказывается материальная помощь. Получатели поддержки, в свою очередь, берут на себя определенные обязательства, например, трудоустроиться, переобучиться или открыть свое дело. 

В настоящее время помощь по соцконтрактам в Петербурге оказывают только малоимущим семьям, в составе которых есть неработающие трудоспособные члены. Расширение круга получателей социальной поддержки потребует дополнительного бюджетного финансирования. В Смольном его оценили в 776,3 млн рублей. 63% из этой суммы планируется выделить из городской казны, остальные 27% - из федеральной.

Ранее активно внедрять социальные контракты регионы призвала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, этот инструмент призван решать проблемы, связанные с бедностью, занятостью и выводом людей из трудной жизненной ситуации.

Сергей Еремеев

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