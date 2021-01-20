Ковалев потребовал наказать полицейских, задерживавших Вавилину и других пикетчиков

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев во время заседания Заксобрания 20 января потребовал наказаний для полицейских, которые двумя днями ранее задержали у Гостиного двора его однопартийку, главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину. Вавилина, напомним, вышла в одиночный пикет в поддержку арестованного Алексея Навального, но не успела простоять с плакатом и минуты.

- Полицейские накинулись на беззащитную женщину, отнесли в автозак, отняли телефон, сумочку, личные вещи, оставили с людьми, которые там находились без средств индивидуальной защиты, - заявил Ковалев.

По словам справедливросса, помимо Вавилиной, в автозаке оказалось ещё 27 активистов и 10 полицейских. Депутат уверен, что таким образом сотрудники МВД потворствовали распространению коронавируса.

Также Ковалев осудил задержания участников одиночных пикетов в защиту зеленых зон вечером 19 января.

Сергей Еремеев

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