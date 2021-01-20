Миронов осудил предложение строже преследовать ИП за неуплату налогов

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, выступая с трибуны Государственной думы, выступил категорически против идей привлечения к более серьезной ответственности уклоняющихся от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей. Подобные предложения, в частности, предложение увеличить срок давности по налоговым преступлениям, в последнее время высказывают представители различных структур.

"Идет вторая волна пандемии, разоряются сотни тысяч предпринимателей, доля их доходов упала до минимума за 20 с лишним лет. Снижение выручки доходит до 70% по отношению к прошлому году. Самое неподходящее время для того, чтобы еще подзакрутить гайки", - цитирует политика его пресс-служба.

По мнению Миронова, в интересах государства, учитывая тяжелую экономическую ситуацию из-за пандемии, наоборот, думать о все больших льготах для бизнеса, а не о новых способах давления. В противном случае, предрекает депутат, предприятия разорятся и бюджет вовсе не получит от них налогов.

"В августе фракция "Справедливая Россия" предложила Думе продлить действие ЕНВД до 2025 года. Но было принято другое решение ,и теперь для многих предпринимателей налоговая нагрузка возрастет кратно. В правительстве посчитали, что бизнес использует ЕНВД для уклонения от налогов", - констатировал он.