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14:48

Выплаты за трудовой стаж в Петербурге можно будет получить, проработав в Ленобласти

фото ЗакС политика Выплаты за трудовой стаж в Петербурге можно будет получить, проработав в Ленобласти

При выплатах за длительный трудовой стаж в Петербурге будет учитываться время работы в соседней Ленинградской области. Соответствующий законопроект 20 января приняло в первом чтении городское Заксобрание.

Документ подготовил Смольный. В пояснительной записке говорится, что с начала 2018 по конец 2020 года 294 петербуржцам отказали в присвоении почетного звания, поскольку их трудовая деятельность или ее часть протекала на территории Ленобласти.

"До распада СССР многие предприятия (организации) города и области часто имели единые отраслевые органы управления и тесную связь в сфере экономики и политики. В настоящее время многие участники рынка труда, в частности, организации Санкт-Петербурга зачастую функционируют (зарегистрированы) на территории Ленинградской области и наоборот", - заявили в Смольном. 

Отметим, что дополнительные выплаты в Петербурге полагаются мужчинам, проработавшим в регионе 45 лет и женщинам - 40 лет. Ежемесячная денежная выплата составляет 979 рублей.

Сергей Еремеев

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