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14:31

Смольный выделил на закупки книг и пылесосов 1,2 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный выделил на закупки книг и пылесосов 1,2 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга опубликовала извещения о закупках книг и пылесосов. Общая максимальная цена двух контрактов составляет 1,2 млн рублей. 

На книги Смольный выделил 895,5 тысяч рублей.  Чиновникам требуются книги "Санкт-Петербург. История города" (15 штук) и "Дворцы Санкт-Петербурга" (30 штук), а также альбомы "Санкт-Петербург. Прошлое и настоящее" (50 штук) и "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX - начало XX века" (100 штук). 

Самая дорогая из заказываемых книг - "Санкт-Петербург. История города". Ее в технической документации закупки оценили в 11 575 рублей. Самая дешевая - "Дворцы Санкт-Петербурга" по цене 3 282 рублей за штуку. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 февраля. 

Чистоту в Смольном обеспечат 10 новых пылесосов Karcher T12/1, судя по материалам электронного аукциона. Каждый такой пылесос в техзадании оценивается в 29 990 рублей. Максимальная цена закупки составляет 299,9 тысяч рублей. Заявки от поставщиков принимаются до 27 января. 

 

 

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