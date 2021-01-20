ЗакС перенёс начало своего заседания из-за блокадных мероприятий

Заседание Законодательного собрания 29 января начнётся не в 14-00, а не в 10-00, как обычно. Соответствующий проект постановления депутаты утвердили 20 января.

Единоросс Денис Четырбок объяснил необходимость переноса тем, что парламентарии будут участвовать в торжественно-траурных мероприятиях в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Решение было принято единогласно.

Сергей Еремеев

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