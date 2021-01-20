Градозащитники жалуются на назначение экспертизы уже снесенных зданий на Выборгской стороне

Градозащитники из петербургского отделения ВООПИиК сообщили новые подробности судебного процесса, в рамках которого они добиваются признания бывшего трамвайного парка в Нейшлотском переулке (Выборгского парка конно-железных дорог) историческим зданием. Суд назначил экспертизу по факту уже снесенных застройщиком, АО "ЮИТ", зданий, что произошло минувшей осенью.

"Несомненно, снос был выполнен с целью уничтожить спорные объекты для того, чтобы не дать возможность полноценно обследовать их в рамках судебного процесса и объективно установить дату постройки, однако суд согласился с доводами АО "ЮИТ" и назначил судебную строительно-техническую экспертизу при полном отсутствие спорных зданий на участке", - говорится в сообщении организации.

Градозащитники оспаривают дату постройки объекта: в документах указан 1971 год, тогда как ВООПиИК настаивает на его дореволюционном прошлом. На месте бывшего трамвайного парка девелопер рассчитывает построить жилую многоэтажку.

Фото: ВООПиИК