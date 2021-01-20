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14:59

Градозащитники жалуются на назначение экспертизы уже снесенных зданий на Выборгской стороне

фото ЗакС политика Градозащитники жалуются на назначение экспертизы уже снесенных зданий на Выборгской стороне

Градозащитники из петербургского отделения ВООПИиК сообщили новые подробности судебного процесса, в рамках которого они добиваются признания бывшего трамвайного парка в Нейшлотском переулке (Выборгского парка конно-железных дорог) историческим зданием. Суд назначил экспертизу по факту уже снесенных застройщиком, АО "ЮИТ", зданий, что произошло минувшей осенью.

"Несомненно, снос был выполнен с целью уничтожить спорные объекты для того, чтобы не дать возможность полноценно обследовать их в рамках судебного процесса и объективно установить дату постройки, однако суд согласился с доводами АО "ЮИТ" и назначил судебную строительно-техническую экспертизу при полном отсутствие спорных зданий на участке", - говорится в сообщении организации. 

Градозащитники оспаривают дату постройки объекта: в документах указан 1971 год, тогда как ВООПиИК настаивает на его дореволюционном прошлом. На месте бывшего трамвайного парка девелопер рассчитывает построить жилую многоэтажку.

Фото: ВООПиИК

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