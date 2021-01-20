Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Омске после анонса протестов

Активисты штаба Навального в Омске в своем Telegram-канале сообщили, что к ним пришли силовики.

По словам сотрудников штаба, визитеры хотели "провести осмотр". Активисты опасаются, что под этим предлогом у них хотят изъять технику.

На координатора штаба Ольгу Картавцеву составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Поводом стал анонс митинга 23 января в соцсетях. Активисты утверждают, что на составлении протокола присутствуют двое понятых в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее активисты штабов анонсировали проведение митингов 23 января из-за ареста Навального. Напомним, политика 18 января отправили под арест на заседании в отделении полиции. ФСИН требует заменить условный срок по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в службе, так как проходил лечение в Германии после отравления в августе.