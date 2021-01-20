Архив Даниила Гранина оцифровали

Наследие писателя Даниила Гранина в виде текстов и фотографий полностью оцифровали, пишет ТАСС со ссылкой на директора петербургского Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) Людмилу Николаеву. Архив состоит из 2276 дел, из которых 237 связаны со знаменитой "Блокадной книгой" и историей ее появления на свет.

"Это рукописи, подготовительные материалы, фотографии, дневники, воспоминания и так далее. Также записи бесед с блокадниками - 123 карточки о тех, кто приходил к Даниилу Александровичу и Алесю Михайловичу Адамовичу на собеседование в период написания книги. 51 дело содержат дневники и воспоминания, стенограммы бесед с блокадниками - 112 дел", - рассказала Николаева.

Пока оцифрованы все материалы, имеющиеся в распоряжении архива, которые передавал в него с 1970-х по 2010-е годы сам Гранин, но семья знаменитого ленинградца и петербуржца обещает в обозримой перспективе передать еще часть бумаг.

Памятник писателю, скончавшемуся в 2017 году, открыли двумя годами позже на Дальневосточном проспекте в присутствии президента Владимира Путина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и губернатора Александра Беглова.

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