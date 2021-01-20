18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:47

Архив Даниила Гранина оцифровали

фото ЗакС политика Архив Даниила Гранина оцифровали

Наследие писателя Даниила Гранина в виде текстов и фотографий полностью оцифровали, пишет ТАСС со ссылкой на директора петербургского Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) Людмилу Николаеву. Архив состоит из 2276 дел, из которых 237 связаны со знаменитой "Блокадной книгой" и историей ее появления на свет.

"Это рукописи, подготовительные материалы, фотографии, дневники, воспоминания и так далее. Также записи бесед с блокадниками - 123 карточки о тех, кто приходил к Даниилу Александровичу и Алесю Михайловичу Адамовичу на собеседование в период написания книги. 51 дело содержат дневники и воспоминания, стенограммы бесед с блокадниками - 112 дел", - рассказала Николаева.

Пока оцифрованы все материалы, имеющиеся в распоряжении архива, которые передавал в него с 1970-х по 2010-е годы сам Гранин, но семья знаменитого ленинградца и петербуржца обещает в обозримой перспективе передать еще часть бумаг.

Памятник писателю, скончавшемуся в 2017 году, открыли двумя годами позже на Дальневосточном проспекте в присутствии президента Владимира Путина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и губернатора Александра Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 Политолог Рогов об объединении эсеров и "прилепинцев": Это такая клоунада

20:49 Муниципал: И.о. главы "Смольнинское" Ранков прокомментировал задержание депутатов округа

20:26 Роскомнадзор требует от TikTok прекратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

19:57 Суд отправил в изолятор еще одного чиновника из Ленобласти по делу о взятке

19:37 Муниципал: Полиция задержала депутатов МО "Смольнинское" у здания муниципалитета

19:30 Организатора свалки на Пискаревке оштрафовали на 1 млн рублей

18:58 В столичных СИЗО запретили свидания и передачи

18:52 Заболевшего COVID-19 экс-сенатора Арашукова оставили в СИЗО до середины весны

18:30 Приморский суд арестовал и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке

18:25 Варламова вызвали в полицию по делу о неуважении к архангельским властям

18:18 Колпинский суд отложил иск прокуратуры о запрете песни Моргенштерна "Я съел деда" до февраля

18:15 Задержанного на эко-акции Врански оштрафовали на 30 тысяч рублей

17:50 В Петербурге появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19

17:46 Петербургский суд признал аниме "Эльфийская песнь" запрещенным к распространению в России

17:16 В 2020 году Беглов обошел по упоминаемости в СМИ всех глав регионов СЗФО

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru