18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:01

Мэрия Москвы отказала либертарианцам в согласовании митинга в поддержку Навального

фото ЗакС политика Мэрия Москвы отказала либертарианцам в согласовании митинга в поддержку Навального

Мэрия Москвы отказала Либертарианской партии митинг в поддержку политика Алексея Навального на проспекте Сахарова, документ ЛПР опубликовала в своем Twitter.

В отказе мэрия сослалась на ограничения, которые действуют в столице из-за эпидемии коронавируса. Представители московских властей напомнили, что продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.

Заявку на митинг в поддержку Навального в Москве Либертарианская партия подала 18 января, за несколько часов до того, как Навального арестовали на заседании суда прямо в отделе полиции. ФСИН требует заменить условный срок по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в службе, так как проходил лечение в Германии после отравления в августе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:38 Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Омске после анонса протестов

11:29 Суд перенес заседание по делу против Навального о клевете на ветерана на февраль

19 января, 18:15 На Красной площади задержали сторонников Навального

19 января, 17:40 "Акт политической расправы": "Новая газета" запустила петицию с требованием освобождения Навального

19 января, 12:58 КПРФ имеет серьёзные претензии к симпатизирующему Навальному депутату Ступину

19 января, 11:22 "Рад снова оказаться на Родине": Правозащитники навестили Навального в СИЗО

19 января, 9:31 Полицейского проверяют на причастность к "сливу" информации для расследования об отравлении Навального

19 января, 0:48 Суд по вызову

18 января, 20:37 Активистов у Гостиного двора задержали на пикетах в поддержку Навального за поднятые в "победном" жесте руки

18 января, 20:21 Генпрокуратура РФ упрекнула Германию в сокрытии обстоятельств отравления Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 Политолог Рогов об объединении эсеров и "прилепинцев": Это такая клоунада

20:49 Муниципал: И.о. главы "Смольнинское" Ранков прокомментировал задержание депутатов округа

20:26 Роскомнадзор требует от TikTok прекратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

19:57 Суд отправил в изолятор еще одного чиновника из Ленобласти по делу о взятке

19:37 Муниципал: Полиция задержала депутатов МО "Смольнинское" у здания муниципалитета

19:30 Организатора свалки на Пискаревке оштрафовали на 1 млн рублей

18:58 В столичных СИЗО запретили свидания и передачи

18:52 Заболевшего COVID-19 экс-сенатора Арашукова оставили в СИЗО до середины весны

18:30 Приморский суд арестовал и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке

18:25 Варламова вызвали в полицию по делу о неуважении к архангельским властям

18:18 Колпинский суд отложил иск прокуратуры о запрете песни Моргенштерна "Я съел деда" до февраля

18:15 Задержанного на эко-акции Врански оштрафовали на 30 тысяч рублей

17:50 В Петербурге появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19

17:46 Петербургский суд признал аниме "Эльфийская песнь" запрещенным к распространению в России

17:16 В 2020 году Беглов обошел по упоминаемости в СМИ всех глав регионов СЗФО

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru