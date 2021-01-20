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17:04

Колпинский суд запретил аниме "Токийский гуль" вслед за "Тетрадью смерти"

фото ЗакС политика Колпинский суд запретил аниме "Токийский гуль" вслед за "Тетрадью смерти"

Колпинский суд Петербурга признал аниме "Токийский гуль" запрещенной к распространению в России информацией, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

Суд рассматривал серии аниме, опубликованные на сайте yummyanime.club. Аниме "Токийский гуль" рассказывает историю студента, поневоле ставшего наполовину гулем – существом вроде вампира. По сюжету, гулям для выживания приходится есть людей, но главный герой старается этому сопротивляться.

Эксперты усмотрели в этом аниме пропаганду насилия. По их мнению, в этом сериале "практически формируется установка на садистические наклонности". Один из экспертов заявил, что таким образом идет "массовая манипуляция сознанием подростков и детей". Перед тем, как суд удалился для вынесения решения, он подчеркнул, что у подростков "снижена критика", а образы в "Токийском гуле" "побуждают к действиям", в том числе к людоедству. 

Ранее Колпинский суд таким же образом запретил к распространению в России аниме "Тетрадь смерти" и "Инуясики". Также суд рассмотрит вопрос о запрете "Эльфийской песни", "Наруто", "Токийский террор", "Межвидовые рецензенты" и песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда".

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