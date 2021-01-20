Колпинский суд запретил аниме "Токийский гуль" вслед за "Тетрадью смерти"

Колпинский суд Петербурга признал аниме "Токийский гуль" запрещенной к распространению в России информацией, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд рассматривал серии аниме, опубликованные на сайте yummyanime.club. Аниме "Токийский гуль" рассказывает историю студента, поневоле ставшего наполовину гулем – существом вроде вампира. По сюжету, гулям для выживания приходится есть людей, но главный герой старается этому сопротивляться.

Эксперты усмотрели в этом аниме пропаганду насилия. По их мнению, в этом сериале "практически формируется установка на садистические наклонности". Один из экспертов заявил, что таким образом идет "массовая манипуляция сознанием подростков и детей". Перед тем, как суд удалился для вынесения решения, он подчеркнул, что у подростков "снижена критика", а образы в "Токийском гуле" "побуждают к действиям", в том числе к людоедству.

Ранее Колпинский суд таким же образом запретил к распространению в России аниме "Тетрадь смерти" и "Инуясики". Также суд рассмотрит вопрос о запрете "Эльфийской песни", "Наруто", "Токийский террор", "Межвидовые рецензенты" и песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда".