В Петербурге появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19

Помимо уже действующих 70 стационарных пунктов, в которых петербуржцев прививают от коронавируса отечественной вакциной, городское руководство организует передвижные, выездные пункты вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба "социального" вице-губернатора Олега Эргашева, подчеркивая, что медикам отвели на создание соответствующих бригад "кратчайшие сроки".

Кроме того, к уже имеющимся 70 пунктам вакцинации должны будут в ближайшее время добавиться еще 50 - на базе городских и федеральных медучреждений.

По последним данным, от коронавируса привили 27499 петербуржцев, причем 4986 из них прошли процедуру полностью. Город ожидает в скором времени получить из федерального центра еще 66 тысяч доз вакцины.

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