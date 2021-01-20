Варламова вызвали в полицию по делу о неуважении к архангельским властям

Популярного блогера, общественного деятеля Илью Варламова пригласили повесткой в УМВД по Архангельской области. Поводом для этого, по всей видимости, послужили его публичные высказывания о региональных чиновниках, которые он себе позволил после посещения Поморья минувшей осенью.

"Правозащита Открытки" отмечает, что в повестке упоминается "информация, оскорбляющая человеческое достоинство", однако конкретный текст или видеоролик с предосудительными словами не указывается.

Дело возбудили по ч.3 статьи 20.1 КоАП РФ, которую чаще всего называют статьей за оскорбление власти или статьей за неуважение к ней. В региональном полицейском управлении Варламова ждут 1 февраля.