В столичных СИЗО запретили свидания и передачи

Опасность распространения коронавируса стала официальной причиной для новых временных правил в московских следственных изоляторах: с 18 января заключенным на неопределенный срок запретили свидания и прием посылок. Об этом сообщила пресс-служба столичного УФСИН. Передавать подследственным можно только медикаменты.

"В связи с этим (с пандемией - прим. ЗАКС.Ру), количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видеоконференцсвязи увеличено", - гласит сообщение.

По совпадению, именно 18 января в московское СИЗО "Матросская тишина" отправили прилетевшего в Россию оппозиционера Алексея Навального. После этого организация "Росузник" и жена Навального Юлия жаловались на невозможность отправить ему письмо через электронный сервис. Навальный находится один в трехместной камере, проходя карантин. Ему грозит замена условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный в связи с тем, что он не отмечался у силовиков, проходя лечение в Германии после отравления.