Организатора свалки на Пискаревке оштрафовали на 1 млн рублей

Суд в Петербурге оштрафовал организатора незаконной свалки на Пискаревском проспекте по административному делу, говорится в сообщении комитета по природопользованию. Штраф по соответствующей статье городского закона назначили максимальный для юридических лиц - в размере 1 млн рублей. Причем действия ответчика нанесли ущерб окружающей среде на 1,7 млн рублей, и это побудило полицию возбудить также уголовное дело. Владелец объекта позволял размещать на территории отходы разного класса опасности.

"Произошло изменение рельефа и уплотнение земельных участков, ухудшение их качественных характеристик, осыпание отходов в мелиоративный канал, имеющий гидравлическую связь с водным объектом", - гласит сообщение.

Велся также учет машин, которые "навещали" свалку, и их насчитали 1998 за два месяца.