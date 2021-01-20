Полиция задержала депутатов МО "Смольнинское" у здания муниципалитета

Депутат муниципального образования "Смольнинское" Никита Юферев сообщил ЗАКС.Ру, что сотрудники администрации не пустили мундепов проводить заседание в помещениях муниципалитета. Из-за этого он и его коллеги организовали мероприятие в коридоре здания, сообщил мундеп. Он рассказал, что позже к муниципалитету подъехал автозак с полицейскими.

- Нас не могут задержать без санкции прокурора города, но полиция просто не дает нам идти домой, у нас закончилось заседание. Они подогнали автозак, стоят стеной, единственный способ выйти - это пройти в автозак, - рассказал Юферев.

По его словам, полицейские образовали коридор от выхода из здания до входа в автозак. В итоге, сотрудники правоохранительных органов все же начали задерживать депутатов, сообщил Юферев. Он уточнил, что в автозаке оказалось 7 человек, остальные мундепы стоят на улице - они не влезли в автомобиль. Мундеп добавил, что на заседании присутствовали все представители "Яблока" в совете, самвыдвиженцы Елена Мишкинис, Елена Бархатова, Марина Шпринг и Павел Безумов, а также депутат от "Единой России" Алексей Шавлов.

Юферев предположил, что полицейских могли вызвать сотрудники администрации муниципалитета.

UPD 20:38 часов: Полиция задержала 13 муниципальных депутатов "Смольнинского", их привезли в 76 отдел полиции, сообщил парламентарий Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он написал в социальных сетях, что приехал на помощь коллегам - сейчас их увели на второй этаж здания.

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