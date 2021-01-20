Суд отправил в изолятор еще одного чиновника из Ленобласти по делу о взятке

Замглавы администрации муниципалитета "Кузьмоловское городское поселение" Николай Дабужинскас, задержанный накануне по делу о коррупции, по решению Приморского районного суда в Петербурге отправился в следственный изолятор, где он пробудет как минимум до 12 марта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Сам фигурант уголовного дела и его защита безуспешно настаивали на домашнем аресте.

Как сообщалось ранее, Дабужинскасу вменяют получение взятки от местного предпринимателя в размере 200 тысяч рублей в обмен на покровительство. Вместе с ним в тот же день задержали и.о. главы муниципального образования, Виктора Воронина, и он тоже был взят под стражу до 12 марта. Сумма взятки, в получении которой его подозревают, больше: по версии следствия, Воронин незаконно обогатился на 1,8 млн рублей.