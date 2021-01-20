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20:26

Роскомнадзор требует от TikTok прекратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

фото ЗакС политика Роскомнадзор требует от TikTok прекратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok воспрепятствовать распространению сведений о несанкционированных акциях протеста. Письмо подкрепляется требованием Генпрокуратуры, которая добивается удаления соответствующих материалов. Надзорное ведомство ожидает срочной реакции от адресата обращения, причем рассчитывает на "исчерпывающие меры". В Telegram-канале ведомства подчеркивается, что это касается не только TikTok.

"Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями", - гласит сообщение.

Отметим, что ближайшие несанкционированные акции протеста в России готовят сторонники политика Алексея Навального, возмущенные его помещением в СИЗО и угрозой реального срока заключения, вновь возникшей перед ним по старому делу "Ив Роше".

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