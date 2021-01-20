И.о. главы "Смольнинское" Ранков прокомментировал задержание депутатов округа

И.о. главы муниципального образования "Смольнинское" Григорий Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что 20 января не собирал заседание совета. Полномочия на организацию этого мероприятия и составление повестки есть только у руководителя муниципалитета, заявил Ранков со ссылкой на Устав МО.

Он отметил, что мундепы прошли в помещение досугового муниципального центра "Зеленый слон", который находится в одном здании с МО. Так как заседания не планировалось, депутаты не должны были проходить в помещение центра, сообщил Ранков.

- В этот момент там занимались дети. По распоряжению администрации и руководства досугового центра во время пандемии доступ в помещение и вестибюль разрешен только деткам, которые там занимаются. Когда они пришли в четыре часа, их попросили вежливо покинуть помещение. Они сказали: "У нас заседание, мы никуда не пойдем, мы здесь власть и мы тут будем находиться", - рассказал Ранков.

После этого, по его словам, руководство центра было вынуждено вызвать полицию для соблюдения санитарных правил и норм.

Напомним, ранее муниципальные депутаты "Смольнинского" сообщили, что их задержала полиция. Мундепов отвещли в 76 отдел полиции.