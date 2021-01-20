Трое в лодке "Справедливой России"

"Справедливая Россия" 20 января объявила об объединении с партиями "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина. Новая организация должна получить название "Справедливая Россия - за правду". ЗАКС.Ру узнал у политологов, как слияние партий может сказаться на эсерах Петербурга.

Альянс под выборы

Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что в объединенной организации будет один председатель и два заместителя. Он надеется, что его кандидатуру поддержат в качестве действующего главы партии. Как будут распределяться квоты на предстоящих выборах в Государственную Думу, пока обсуждается, добавил Миронов.

По словам первого замглавы думской фракции справороссов Михаила Емельянова, цель объединения - создать левопатриотическую партию. Официальное подписание документов о консолидации должно состояться до конца текущей недели, уточнил Емельянов.

Руководитель Петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина сообщила ЗАКС.Ру, что деталей предстоящего слияния не знает. Она заявила, что надеется на сохранение "демократического крыла", когда в партии могут быть представлены разные мнения.

- Если оно (демократическое крыло - прим. ЗАКС.Ру) не пострадает, и мы каким-то образом не будем делать монополитическую конструкцию и понимать патриотизм как-то утилитарно, тогда ничего страшного и плохого не произойдет, - считает Шишкина.

Партия "За правду" создана писателем Захаром Прилепиным в октябре 2019 года. В Петербурге писатель представил свою организацию в ноябре 2020 года. Пока реготделение партии официально не создано, но координатор уже выбран - союзник движения "Патриоты великого Отечества" Анатолий Петрунин. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что отделение партии в Петербурге с удовлетворением отмечает происходящие события.

- Это событие входит в стратегические планы по продвижению наших патриотических идей до самых высоких трибун. 5 декабря 2020 года в Москве состоялась конференция патриотических сил "Время вперед". В ходе этого мероприятия были выработаны шаги, я бы даже сказал последовательные шаги, осуществление которых мы сейчас наблюдаем, - заявил Петрунин.

На вопрос о том, как предполагается выстраивать сотрудничество со "Справедливой Россией" в Петербурге, руководитель реготделения "За правду" заявил, что не уполномочен давать комментарий на эту тему.

Политолог Александр Конфисахор заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что не понимает, зачем объединение "Справедливой России". По его мнению, партия "За правду" является "одиозной организацией", как и ее руководитель.

- Непонятно зачем. Если бы у "За правду" был какой-то электоральный потенциал, то был бы смысл. Абсолютно смысла никакого нет, - считает политолог.

Причиной объединения могли стать какие-то внутренние договоренности или "ничем не подтвержденная надежда", что раскрученная фамилия Прилепина или вхождение новых людей может помочь эсерам, предположил Конфисахор.

Политолог Станислав Еремеев придерживается мнения, что объединение необходимо "Справедливой России" для увеличения шансов на стабильное прохождения в парламенты. По его словам, в последнее время у эсеров наблюдалась "размытость бренда".

- В преддверии предстоящих выборов и в Госдуму, и в Законодательные собрания регионов все политические силы страны расценивают свои электоральные возможности и вариации набора необходимых процентов для прохода в Государственную Думу, Заксобрания. Для "Справедливой России" это вопрос очень важный, размытость некоторого бренда за последний период происходила. И, мне кажется, объединение усилий трех политических партий - это попытка консолидировать электорат левого фланга, левопатриотического фланга, - заявил Еремеев.

Сильные и независимые

Представитель эсеров в Законодательном собрании Петербурга Надежда Тихонова считает, что на городское отделение слияние не сильно повлияет. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что в их партии есть разные мнения по разным политическим вопросам. Так и продолжится в дальнейшем, уверена Тихонова.

- Когда создавалась "Справедливая Россия" - это тоже было объединение нескольких партий. Поэтому ничего такого экстраординарного не вижу. Есть такое политическое решение и есть, мы работаем как работали для наших горожан, жителей Санкт-Петербурга, - сказала депутат.

Она считает, что региональное отделение как было демократическим оплотом, так и останется. Другой депутат ЗакСа от "Справедливой России" Алексей Ковалев считает, что объединение - это логичный ход. В ряде российских регионов партии "За правду" и "Патриоты России" имеют неплохие позиции и принесут эсерам проценты голосов, заявил парламентарий в беседе с ЗАКС.Ру. Как изменится политика партии и изменится ли - станет известно после съезда, отметил Ковалев. Он надеется, что петербургское отделение сохранится в основном в прежнем виде и составе. Муниципальный депутат МО "Гавань" и член совета реготделения "Справедливой России" Нэлли Вавилина так же считает, что их подразделение останется в прежнем виде.

- На нашем отделении это не отразится. Мы настолько сильное отделение, настолько независимое. Я считаю, что нам достаточно и того, что у нас есть, - заявила Вавилина.

С петербургскими эсерами согласен политолог Дмитрий Гавра. Он считает, что на них не сильно скажется объединение, так как партии "За правду" и "Патриоты России" в публичном пространстве представлены не особенно сильно.

- Справедливороссы, судя по социологии, как собирают необходимые проценты для попадания как в Госдуму, так и в Законодательное собрание, так объединение эти шансы у них и не отнимает, - заявил Гавра.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что есть три варианта развития событий: федеральное руководство остается прежним, объединенную партию возглавит кто-то из небольших партий или главенствовать в организации будут представители трех партий. Если "Справедливую Россию - за правду" возглавит, например, Прилепин, то это повлечет за собой и изменения в региональных ячейках, считает Солонников.

К тому же, добавил политолог, у нынешней руководительницы петербургских эсеров Марины Шишкиной и представителя "За правду" в городе Николая Старикова довольно разные политические взгляды. Неоднозначное отношение к позиции Старикова по некоторым вопросам будет и у действующих депутатов-эсеров, отметил Солонников.

О конфликте интересов среди членов консолидированной партии и их сторонников, упомянул и политолог Валентин Бианки.

- За "Справедливую Россию" многие голосовали как за самую приличную, не резкую партию. Примерно половину голосов эсеры получали от таких людей. Соответственно, уклон в радикализм даже на федеральном уровне имеет риски для партии, - заявил эксперт.

Шансы на избрание

Объединение партий происходит в год выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга. Политолог Конфисахор считает, у эсеров без объединения с другими партиями было больше шансов пройти в Законодательное собрание Петербурга. Он предположил, что часть постоянного петербургского электората "Справедливой России" откажется от нее. По его мнению, "адекватные люди" вряд ли примут такое объединение. В целом количество электората уже обновленной организации станет меньше, так как у небольших партий нет большого числа сторонников, считает Конфисахор. Аналогичного мнения придерживается политолог Солонников:

- Глубокая ошибка, когда считают, что при сложении двух партийных проектов электораты тоже объединяются и складываются. Иногда они вычитаются, и результат может быть хуже, чем у каждого проекта отдельно взятого. Те, кто голосовал за Марину Шишкину, вряд ли пойдут голосовать за Захара Прилепина. То же в обратную сторону.

Политолог Гавра считает, что сложно сказать, как слияние скажется на электорате. Пока неизвестно, каким образом добавятся спонсорские ресурсы и изменится идеология, пояснил эксперт. По его мнению, не факт, что петербургское отделение новой организации получит сильный прирост сторонников.

- Все ценностные идеологические добавки, которые вполне помогут этому конгломерату в Южном федеральном округе, отчасти в Центральном федеральном округе, возможно на Дальнем востоке, в Петербурге сильного прироста голосов не дадут, - считает Гавра.

Политолог Еремеев придерживается обратного мнения. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что объединение может привести к увеличению электората. Это, в свою очередь, поднимет шансы обновленной организации на прохождение в парламенты.

Депутат-эсер Ковалев считает, что электорат его партии нейтрально отнесется к объединению, если не будет серьезных изменений в программных установках и коренных изменений в руководстве реготделением. Мундеп Вавилина отметила, что есть как позитивные, так и негативные отзывы на предстоящее объединение. "Будем смотреть", - заключила депутат.

Возможный исход

Политолог Гавра считает, что после слияния партий некоторые из действующих членов "Справедливой России" могут пожелать выйти из нее. При этом, по его словам, из заметных фигур среди эсеров Петербурга партию вряд ли кто-то покинет.

Конфисахор же уверен, что справедливороссы потеряют часть своих членов после слияния организаций. "Разумные люди" не захотят ассоциироваться с "неоднозначной" партией "За правду", уверен политолог. Он предположил, что уверенные в своих силах политики перейдут в "свободное плавание".

По мнению политолога Солонникова, эсеры не покинут партию при сохранении на посту главы реготделения Шишкиной. В случае же переформатирования руководящего состава петербургской ячейки, состав самого отделения может значительно преобразиться, заявил Солонников. Политолог Еремеев не исключает, что некоторые эсеры не захотят присутствовать в "Справедливой России - за правду".

- Процесс консолидации - это всегда вопрос удовлетворения тех или иных интересов. И способность того или иного человека свои личные амбиции соединить с коллективными задачами - это способность человека быть политиком. Думаю, что те люди, которые посчитают, что их интересы не учтены, для себя сделают свой осознанный выбор, - считает Еремеев.

Политолог Гавра думает, что исход петербургских эсеров из партии маловероятен. В частности, из-за того, что не совсем понятно, куда им выходить, пояснил политолог.

София Саттарова

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