Собянин смягчил "антивирусные" правила: разрешено открыться кинотеатрам, спортшколам, заведениям досуга

Столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение о смягчении установленных в городе "антивирусных" правил: эпидемиологическая ситуация в городе, по его словам, "внушает осторожный оптимизм".

Например, начиная с 22 января московским колледжам, спортивным школам, детским досуговым центрам и учреждениям дополнительного образования позволено вновь вернуться к привычной деятельности. Транспортные карты учащихся разблокируют.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и на концертах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зала.

Смогут вновь открыться музеи, библиотеки и другие учреждения культуры.

Кроме того, власти санкционировали проведение развлекательных, выставочных, а также массовых спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений, в которых они проводятся.

"Залог успеха – активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах", - полагает Собянин.

Напомним, Петербург уже несколько дней подряд "обгоняет" Москву по суточному приросту COVID-заболевших: накануне в столице было зафиксировано 2452 новых случаев, а в городе на Неве – 3347.