ФСБ заинтересовала финансовая деятельность Госпиталя для ветеранов войн

Силовики нагрянули с обыском в Госпиталь для ветеранов войн: в ходе проверки была изъята финансовая документация медучреждения, информирует "Фонтанка".

Правоохранители подозревают, что из двух тысяч сотрудников больницы 52 на постоянной основе могли получать завышенные надбавки к заработной плате, причём часть из них якобы являлись фиктивными работниками, то есть "мертвыми душами".

По сведениям "Фонтанки", коммерческие доходы медицинского учреждения могли распределяться между родственниками и друзьями двух высокопоставленных сотрудников. За спиной главного врача якобы был запущен "конвейер" по трудоустройству и поощрению номинального персонала, добавляет издание.

Отметим, ещё в прошлом году постфактум проведенных проверок госпиталь покинули руководитель планово-экономического отдела Майя Лебзак и начальник отдела платных услуг Зураб Какушадзе.