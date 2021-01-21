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10:27

На депутатов МО "Смольнинское" составили протоколы за нарушение антикоронавирусных ограничений

фото ЗакС политика На депутатов МО "Смольнинское" составили протоколы за нарушение антикоронавирусных ограничений

Задержанных 20 января 13 муниципальных депутатов МО "Смольнинское" в ночь на четверг отпустили из 76 отдела полиции, сообщил один из мундепов Никита Юферев в Twitter. По его словам, на мундепов составили протоколы о нарушении антикоронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП Петербург). 

Вечером 20 января депутаты захотели провести заседание совета, но в муниципалитет их не пустили, тогда она прошли в муниципальный досуговый центр по тому же адресу и провели совещание в его коридоре, рассказал Юферев. Позже к муниципалитету приехала полиция, сотрудники правоохранительных органов выстроились коридором от выхода из муниципалитета до входа в их автозак, рассказал мундеп. Позже присутствовавших муниципальных депутатов задержали и отвезли в 76 отдел полиции.

И.о. главы МО "Смольнинское" Григорий Ранков заявил, что никакого заседания 20 января не собирал. Он добавил, что в досуговом центре установлен регламент, по которому во время пандемии внутрь могут проходить только участники проводимых занятий. По словам Ранкова, сотрудники центра просили депутатов выйти, а затем вызвали полицию. 

Отметим, между муниципальными депутатами "Смольнинское" и и.о.главы муниципалитета регулярно происходят конфликты. Мундепы лишили Ранкова зарплаты, а он в ноябре 2020 года подал на них заявления в полицию.

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