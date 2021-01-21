"Но в одном Навальный прав": Оппозиционеры ЗакСа о лидере несистемной оппозиции

Руководители всех фракций парламентского меньшинства Госдумы высказались против Алексея Навального. Политика называли "предателем", а его сторонников ненормальными людьми. ЗАКС.Ру спросил у депутатов петербургского парламента от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, разделяют ли они позицию партийных боссов. Повторения думских выражений услышать не удалось, но и критики своих лидеров за резкие слова - тоже.

На состоявшемся 20 января заседании Законодательного собрания Петербурга не стали обходить стороной тему возвращения в Москву и ареста Алексея Навального. В поддержку политика высказался депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он упомянул кейс оппозиционера, перечисляя резонансные политические дела современной России. Еще заметнее выступил беспартийный Максим Резник. Депутат сказал с трибуны: "Власть - народу! Свободу Алексею Навальному!". В это время в зале заседаний присутствовали губернатор Александр Беглов и три его новых заместителя.

Резник не ограничился лозунгом и позже прочел в поддержку арестованного оппозиционера стихотворение Аполлона Майкова:

Бездарных несколько семей

Путем богатства и поклонов

Владеют родиной моей.

Стоят превыше всех законов,

Стеной стоят вокруг царя,

Как мопсы жадные и злые,

И простодушно говоря:

"Ведь только мы и есть Россия!"

Противоположную точку зрения озвучил спикер ЗакСа и руководитель петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров. В лучших традициях партии власти, он выступил против Навального, ни разу не назвав его фамилию. Председатель городского парламента напомнил, как "3 апреля 1917 года встретили с овациями блогера из-за границы", имея в виду Владимира Ленина. По словам спикера, 4 апреля приехал еще один "блогер", который также повинен в разжигании пламени братоубийственного конфликта. Он объяснил, что имеет в виду Григория Плеханова. Как именно меньшевик, на самом деле вернувшийся в Петроград 31 марта, связан с гражданской войной, спикер не объяснил, зато в том же выступлении заодно напомнил о развале СССР и грядущем 800-летии со дня рождения князя Александра Невского.

Специфические экскурсы в историю от Макарова уже стали традицией заседаний городского Заксобрания. Интересно, что его примеру никто не последовал и к критике Навального не присоединился. Днем раньше на заседании Госдумы было иначе. Арестованного оппозиционера, помимо единороссов, ругали лидеры всех остальных фракций.

Например, Геннадий Зюганов, которому явно было бы о чем поговорить со спикером петербургского ЗакСа. Он тоже сделал отсылку к временам начала XX века, сравнив Навального с попом Гапоном.

"Его обслуживает минимум четыре разведки. ЦРУ - это точно, МИ-6 - абсолютно точно и БНД, которая сопровождала и самолет провожала", - также заявил лидер КПРФ.

Лидер фракции компартии в Заксобрании Петербурга Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что считает реальной опасность, о которой говорил Зюганов.

- Это реально, потому что политическая система нашей страны сейчас находится если не в кризисном, то в предкризисном состоянии. В этих условиях, когда верхи не могут, а низы не хотят, возможны любые варианты. Мы прекрасно понимаем, может ли претендовать на лидерство среди оппозиционеров Навальный, не имея за собой фактически какой-то политической партии. Значит, у него есть куратор. Об этом Геннадий Андреевич и говорил, - поделилась Ходунова.

Представительница КПРФ допускает, что к проекту "Навальный" могут иметь отношение люди в российской власти или же, допускает Ходунова, российские власти могут "накачивать" проект одновременно с заграницей.

- Но в одном Навальный прав. Так, как сейчас в Российской Федерации, жизнь продолжаться не может, - заключила депутат.

Ее соратница по партии Ирина Иванова призналась, что имеет другую позицию. Она рассказала, что посмотрела фильм, в котором Навальный утверждает, что у Владимира Путина якобы есть дворец под Геленджиком.

- Я не знаю, правда ли то, о чем он говорит, но то, что недоверие [к власти] растет, я понимаю. И плюс ко всему он (Навальный - ЗАКС.Ру) вносит драйв в жизнь. Согласитесь, что если раньше время было болотное совсем, то теперь началась какая-то движуха, - прокомментировала Иванова.

Она допустила, что Зюганов располагает большей информацией, а себя назвала простым обывателем из Петербурга, который судит по тем данным, к которым имеет доступ.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что Навальный стремится любыми путями прорваться к власти. Он назвал его "предателем Родины", сказав, что российский оппозиционер просил в Европейском парламенте, чтобы против его страны "были введены самые жесточайшие санкции". Это не так. Навальный, выступая по видеосвязи перед комитетом Европарламента по иностранным делам, просил ввести персональные санкции против отдельных олигархов, заметив, что эту меру поддержат в российском обществе.

Руководитель фракции справедливороссов в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев сообщил ЗАКС.Ру, что имеет отличную позицию от позиции Миронова. Но и проблем в том, что партийный лидер высказал свое мнение, депутат не увидел.

- Как вы знаете, у нас ни съезда, ни заседания федерального политсовета партии на тему Навального не было. Ну высказал человек свое мнение и высказал. У меня другое мнение, но… Понимаете, нельзя делить на черное и белое в данном случае. Разные есть мнения. У меня более взвешенная, я бы так сказал, позиция по этому поводу, - поделился Ковалев.

Депутат ЗакСа и племянница Миронова Надежда Тихонова предпочла не комментировать выступление лидера партии. Однако она охотно поделилась своим отношением к ситуации вокруг Навального:

- Очень много вопросов лично у меня вызывает сам факт его задержания и то, как это было. Все юридические аспекты, которые с этим связаны, и этот суд в отделении полиции. Мне кажется, что правила игры должны быть одинаковы для всех граждан страны: виноват – сиди, не виноват – оправдайте. Вот здесь больше вопросов, чем ответов. Это лично моя точка зрения.

Тихонова рассказала, что не относит себя ни к числу абсолютных сторонников, ни к числу ярых противников Навального, так как его взгляды со временем менялись. Однако депутат подчеркнула, что находит удивительным то, что сейчас происходит с арестованным оппозиционером.

Бессменный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский во время думского заседания назвал Навального "подлецом" и сказал, что политик уже много лет ведет антигосударственную деятельность.

"Просто противно о нем говорить, но он есть, и находятся те, кто его поддерживают. Кто эти люди: больные, наркоманы, проститутки? Кто они, кто поддерживает? Нормальный человек пошел на работу, а не встречать кого-то в аэропорт", - заявил Жириновский.

Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин на вопрос, поддерживает ли он слова Жириновского, сказал, что партия дает возможность высказывать свое мнение по тем или иным вопросам и в необходимых для этого формулировках.

- Иногда политики используют определенные формы для усиления своих речей. Владимир Вольфович - человек с великой харизмой, и [он использует эту] возможность привлечь внимание к данной проблематике. Но лично мне разговаривать в таких формулировках непривычно, - добавил депутат.

Иткин при этом отметил, что призыв выхода на улицу создает "некую дестабилизацию обстановки". По словам депутата, в ЛДПР приемлют только "законные формы протеста".

текст: Сергей Еремеев/ фото: Михаил Масленников

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