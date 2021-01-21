Российскую COVID-статистику пополнили ещё почти 22 тысячи заболевших: в Петербурге - 3112 случаев

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ещё 21 887 россиян, соответственно, на сегодняшний день в стране зафиксировано 3 655 839 случаев заболевания с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе.

В тройке городов-лидеров по суточному приросту заражённых небольшие изменения - Москва вновь обошла Петербург. В столице - плюс 3458 новых случаев, в городе на Неве - 3112. На третьем месте Московская область (+1 092), Нижегородская область (+493) и Свердловская область (+392).

За сутки летальный исход от COVID-19 подтвердился у 612 человек. Общее число жертв заболевания достигло отметки 67 832.