Генпрокуратура настаивает на блокировке сайтов с призывами к участию в митингах за Навального

Генпрокуратура РФ будет добиваться блокировки сайтов, на которых содержатся призывы к участию в "незаконных акциях 23 января", информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее сообщение пресс-службы ведомства.

"Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - отмечается в послании Генпрокуратуры.

В надзорном органе добавили, что правоохранители "ориентированы на принятие предупредительных мер", а при наличии оснований - на привлечение виновных к административной ответственности.

Ранее, напомним, Роскомнадзор потребовал от соцсетей "ВКонтакте" и TikTok удаления постов с призывами к участию в незаконных митингах.