Петербургу передали еще 62 тысяч доз отечественной вакцины

Как и обещалось ранее петербургским властями, город получил еще 62550 доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, сообщает пресс-служба Смольного.

"Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

В сообщении подчеркивается, что при транспортировке соблюдался необходимый терморежим: вакцину можно хранить только при температуре -18 градусов и ниже.

По всем имеющимся у города 70 прививочным пунктам новую партию препарата распределят до конца недели. Приоритет отдадут тем пунктам, где доз вакцины осталось меньше всего. А в течение следующей недели ожидается еще одна объемная поставка "Спутника V".

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