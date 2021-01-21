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12:16

Фильм ФБК про "дворец" Путина стал стал самым популярным видео на YouTube-канале Навального

фото ЗакС политика Фильм ФБК про "дворец" Путина стал стал самым популярным видео на YouTube-канале Навального

Последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией* про "дворец", который якобы может принадлежать Владимиру Путину, стало самым популярным видео на YouTube-канале Алексея Навального: менее чем за двое суток его посмотрели свыше 38,5 млн раз.

Фильм по-прежнему находится в топе российского сегмента YouTube в России, а также входит в первую десятку в трендах еще 22 стран.

До недавних пор самым популярным видео на канале Навального было "Он вам не Димон", вышедшее в 2017 году и собравшее 38,3 млн просмотров.

Почти двухчасовой фильм о дворце под Геленджиком появился на YouTube 19 января, на следующий день после того, как Навальный был арестован до суда по замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Песков назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике".

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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