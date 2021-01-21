Петербургское отделение СЖР в преддверии выборов призывает СМИ строго соблюдать законы РФ

В Петербургском отделении Союза журналистов России опубликовали открытое обращение, адресованное представителям средств массовой информации, с призывом в период грядущих электоральных событий федерального масштаба строго соблюдать отечественные законы.

"Россия вступила в год выборов. Впереди общественная и политическая активность в самых разных ее проявлениях. Опыт показывает: в такие периоды не исключены и конфликтные ситуации, в том числе между журналистами и сотрудниками правоохранительных органов", – отмечается в обращении.

В связи с этим в региональном подразделении СЖР указывают на важность неукоснительного соблюдения законов и предписаний этического кодекса журналистов.

Кроме того, в петербургском СЖР просят сотрудников правоохранительных органов уважать права журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.

"Мы призываем всех проявлять максимальную корректность по отношению друг к другу и помнить о своей ответственности перед страной и обществом", - подытожили в городском отделении СЖР.

В России в 2021 году пройдут выборы депутатов региональных парламентов и депутатов Госдумы.