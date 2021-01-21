В Старо-Паново восстановили разрушенный пешеходный мост

В Старо-Паново починили 18-метровый пешеходный мост через Дудергофку, который пришел в негодность. Перед началом работ, которые провело ГБУ "Мостотрест", он пребывал в разрушенном состоянии и ходить по нему было опасно для жизни. Сегодня сооружение, расположенное между Речной и Набережной улицами, снова доступно для прогулок.

Рабочие восстановили дорожное полотно пешеходной части и привели в порядок промежуточные опоры, из-за разрушения которых переправа провисала. На объекте также почистили и покрасили перила.

Отметим, что минувшей осенью жители Красносельского района испытывали сложности с еще одним пешеходным мостом через Дудергофку, расположенным южнее: его хотели снести, признав самостроем.

Фото: spb.gov.ru