ФБК обещает компенсировать штрафы участникам акций

Фонд борьбы с коррупцией* готов компенсировать штрафы всем задержанным на грядущих субботних акциях протеста, уведомил у себя в YouTube-канале глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

"Как и обычно в дни массовых митингов, наши штабы будут работать и помогать, юридически в том числе, всем участникам законных и мирных протестных акций. Мы компенсируем все штрафы, если вам их выпишут", - пообещал соратник оппозиционера.

Несанкционированные мероприятия в поддержку арестованного Навального планируются по всей стране 23 января. Генпрокуратура добивается блокировки сайтов с призывами к участию в мероприятии.

Навального, напомним, отправили в СИЗО сразу после заседания суда, организованного прямо в отделе полиции в подмосковных Химках. ФСИН требует заменить его условный срок по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный из-за того, что политик не отмечался в службе, чего он, впрочем, делать физически не мог, так как проходил лечение в Германии после августовского отравления.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов