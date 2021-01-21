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14:21

Петербуржцы не выказывают желания вакцинироваться от COVID-19

фото ЗакС политика Петербуржцы не выказывают желания вакцинироваться от COVID-19

Некоторое время назад петербургский комитет по здравоохранению опубликовал на своей странице "ВКонтакте" опрос, в котором поинтересовался у горожан их желанием сделать прививку от коронавируса.

Согласно предварительным результатам голосования, большинство жителей Северной столицы не собираются опробовать на себе действие антиковидных препаратов.

Так, к 12:00 21 января о нежелании вакцинироваться заявили 58% респондентов. Второй по популярности ответ на вопрос "Получилось ли у вас записаться на вакцинацию через gorzdrav.spb.ru?" - "Нет" (22%).

Впрочем, делать предварительные выводы пока рано, так как в голосовании поучаствовали чуть более 300 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в город на Неве поступило ещё 62 тысячи доз вакцин от COVID-19.

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