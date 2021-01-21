Ангела Меркель призвала "очень срочно" освободить Навального из СИЗО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель публично призвала российские власти как можно скорее выпустить из московского следственного изолятора "Матросская тишина" оппозиционера Алексея Навального, передает Deutsche Welle.

"Конечно, я призываю немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно", - произнесла она в ходе встречи с журналистами.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали лидеры Польши и прибалтийских государств. Навального отправили за решетку 18 января по возвращении из Берлина, причем это решение было вынесено в подмосковном отделе полиции. В СИЗО политик будет дожидаться назначенного на начало февраля судебного заседания, на котором ему грозит замена условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный. Претензии ФСИН состоят в том, что, находясь на лечении в Германии после отравления, Навальный игнорировал процессуальные правила испытательного срока и несколько раз не отмечался у российских силовиков.