Комиссия ЗакСа поддержала решение лишить сквер в Кузнечном переулке защитного статуса

Сквер в Кузнечном переулке, где ранее планировалось строительство нового здания музея Достоевского, против которого выступали местные жители, предложено не включать в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), передаёт из Мариинского дворца корреспондент ЗАКС.Ру.

Предложение вошло в пакет поправок комиссии Заксобрания Петербурга по городскому хозяйству. Он подготовлен ко второму чтению изменений в закон о ЗНОП. Комиссия утвердила пакет на заседании 21 января.

О необходимости включения сквера в Кузнечном переулке в перечень ЗНОП летом 2019 года, перед губернаторскими выборами, заявил глава города Александр Беглов. Однако участок так и остался пригодным для застройки.

В конце 2020 года Беглов предложил наделить сквер в Кузнечном переулке статусом ЗНОП в рамках своих поправок в закон о зеленых насаждениях, одобренных ЗакСом в первом чтении. Но уже перед вторым чтением, которое состоится в феврале, территорию опять предложено исключить, но уже от имени парламентской комиссии.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что в сквере возможно строительство здания музея Достоевского по новому, ранее не представленного общественности проекту. Чиновник напомнил, что в 2021 году исполнится 200 лет со дня рождения писателя.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев упрекнул губернатора в том, что он перекладывает ответственность за эту поправку на депутатов.

- Зачем губернатор подставляет "Единую Россию"? Мне её даже жалко, - сказал Ковалев.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский предложил утвердить весь пакет поправок от комиссии кроме этой. "За" это решение проголосовали только два человека: сам Вишневский и Ковалев. "Против" были депутаты "Единой России" Андрей Анохин и Александр Тетердинко. Остальные единороссы и член КПРФ Александр Рассудов воздержались.

Напомним, депутатские поправки в закон о ЗНОП городской парламент принимает до 22 января.

Сергей Еремеев

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