В ЗакСе не захотели снижать объем софинансирования Фонда капремонта за счёт петербуржцев

Комиссия по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга на заседании 21 января не стала рекомендовать к принятию законопроект "Справедливой России", определяющий обязательный объем софинансирования Фонда капитального ремонта города из регионального бюджета.

Эсеры предложили, чтобы из казны Петербурга в фонд ежегодно поступало не менее 40% от объёмов взносов за капремонт, поступивших в предшествующем году. Представлявший документ лидер фракции СР Алексей Ковалев заявил, что сегодня объем субсидий, предоставляемых Фонду от города, сокращён до минимума.

- Почти до нуля: 10% и ниже, - уточнил Ковалев.

Присутствовавший на заседании заместитель председателя жилищного комитета Степан Куралов не поддержал инициативу. Он заявил, что ситуация в петербургском Фонде сбалансирована и принимать поправку нецелесообразно.

Депутат от "Единой России" Андрей Васильев обвинил Ковалева в предвыборном популизме.

- Лёш, ну не надо за цивилизованные рамки выходить. Не надо популистских решений предлагать, - обратился он к коллеге.

По словам Васильева, увеличить долю софинансирования из городской казны в настоящее время не позволяет непредсказуемость ситуации с коронавирусом:

- Мы ещё не знаем, как закончился бюджетный 2020 год. Вряд ли мы сможем прогнозировать сегодня, что будет во время месяца, когда будут [вноситься] изменения в бюджет. Потому что пандемия ведёт себя так, что в казалось бы благополучном Китае началась вторая волна. Те послабления, которые даются сейчас правительством Москвы и скорее всего будут даны правительством Петербурга, тоже неизвестно к чему приведут.

Инициативу справедливороссов поддержали только сам Ковалев и депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Представители "Единой России" и КПРФ проголосовали "против".

Сергей Еремеев

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