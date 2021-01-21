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15:53

"Ленин крут! Ленин друг!": "Коммунисты России" устроили флешмоб

фото ЗакС политика "Ленин крут! Ленин друг!": "Коммунисты России" устроили флешмоб
Петербургские сторонники партии "Коммунисты России" собрались 21 января на Петроградской стороне, в Ново-Ленинском сквере, с тем, чтобы вспомнить своего идеолога, революционера Владимира Ленина по случаю 97 годовщины со дня его кончины. Встречу они охарактеризовали как флешмоб, в ходе которого к памятнику были возложены цветы и при этом скандировались лозунги "Ленин крут!", "Ленин друг!", "Ленин молодец!".
 
При этом имя Ленина активисты сумели связать и с актуальными событиями в Петербурге. Так, по утверждению лидера отделения, Сергея Малинковича, вождь мирового пролетариата точно бы не потерпел бы существующей ситуации в здравоохранении, когда вакцинация от коронавируса продолжительное время остается доступна немногим.

Фото: "Коммунисты России"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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