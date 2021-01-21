Юриста ФБК Лося просят покинуть Россию и закрывают ему въезд в страну до 2023 года

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось, являющийся гражданином Белоруссии, известил подписчиков в Twitter, что ему вручили постановление о необходимости покинуть РФ до 25 января. Также ему запретили въезд в страну до 27 ноября 2023 года.

Как пишет "Медиазона", Лось был задержан в гостинице "Панорама", где ночевал из-за присутствия полицейских возле места его проживания. По словам юриста, полицейские объяснили свой визит жалобами на крики из номера.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов