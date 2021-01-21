Кремль считает 45% голосов "оптимальным" результатом "Единой России" на выборах в Госдуму

В Кремле ожидают, что на грядущих выборах в Государственную думу "Единая Россия" получит не менее 45% голосов избирателей при 45% явке, поделились с РБК информированные источники.

В ходе выступления на семинаре для вице-губернаторов первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обозначил первостепенные задачи по сентябрьским выборам в федеральный парламент.

Оптимальным Кириенко считает 45% голосов для ЕР. В тоже время он подчеркнул, что нынешний состав Госдумы Кремль "в целом устраивает", подчеркнув, что парламентская оппозиция в большинстве своем патриотична и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, трудится на благо России, сообщил собеседник РБК.

Источник издания добавил также, что на выборах Кремль гарантированно поддержит действующих думских депутатов, а также тех, кто достойно показал себя и пользуется доверием избирателей.

Тем же парламентариям, у которых "есть сомнения в поддержке, "надо не по кабинетам ходить", а идти к людям и решать их проблемы, "помогать, заботиться и защищать", привёл собеседник РБК наставления Кириенко.