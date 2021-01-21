18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:15

Кремль считает 45% голосов "оптимальным" результатом "Единой России" на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Кремль считает 45% голосов "оптимальным" результатом "Единой России" на выборах в Госдуму

В Кремле ожидают, что на грядущих выборах в Государственную думу "Единая Россия" получит не менее 45% голосов избирателей при 45% явке, поделились с РБК информированные источники.

В ходе выступления на семинаре для вице-губернаторов первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обозначил первостепенные задачи по сентябрьским выборам в федеральный парламент.

Оптимальным Кириенко считает 45% голосов для ЕР. В тоже время он подчеркнул, что нынешний состав Госдумы Кремль "в целом устраивает", подчеркнув, что парламентская оппозиция в большинстве своем патриотична и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, трудится на благо России, сообщил собеседник РБК.

Источник издания добавил также, что на выборах Кремль гарантированно поддержит действующих думских депутатов, а также тех, кто достойно показал себя и пользуется доверием избирателей.

Тем же парламентариям, у которых "есть сомнения в поддержке, "надо не по кабинетам ходить", а идти к людям и решать их проблемы, "помогать, заботиться и защищать", привёл собеседник РБК наставления Кириенко.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:19 Кузнечный переулок вновь лишают ЗНОПа

20:58 Навальный не получил ни одного письма в СИЗО

20:55 В Петербурге представили последнюю статистику по госпитализациям и числу вакцинированных

20:16 Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" проведут совместный съезд в феврале

19:40 Московские полицейские наведались к Альбац и Гудкову

19:16 Сумма штрафов для освещающего хабаровские протесты журналиста приблизилась к 400 тысячам рублей

18:52 В Татарстане СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках из-за акции 23 января

18:49 Смольный не готов ни выкупить у "Газпрома", ни обменять участок Охтинского мыса

18:36 В Смольном призвали петербуржцев быть бдительнее из-за надвигающегося снегопада

18:26 До конца лета на Исаакиевской площади заново откроется памятник Николаю I

18:14 Муниципал: В МО "Аптекарский остров" начали поиски нового главы местной администрации

18:11 Координатора штаба Навального в Омске оштрафовали за организацию акции из будущего

17:45 Администрация Колпинского района удалила запись с призывом уберечь детей от несогласованных акций

17:39 Генпрокурор уверен в обоснованности обвинения, предъявленного Ивану Сафронову

17:36 В Ленобласти стали быстрее тестировать на коронавирус

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru