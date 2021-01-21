Любовь Соболь задержали в Москве за призывы к выходу на улицы

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в столице, о чем в социальных сетях сообщил ее защитник Владимир Воронин. Полицейские силой вытаскивали ее из автомобиля последнего. Причина задержания - публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23 января.

Оформлять женщину будут в ОВД "Донское", передает канал "Дождь".

Навального отправили в СИЗО "выездным" судом на месяц. Он рискует оказаться в колонии из-за того, что не отмечался в полиции во время испытательного срока по делу "Ив Роше".